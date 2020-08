C on tan sólo 9 años, Benjamín Rodríguez Cárdenas ya atrapa a todos con sus dotes de diseñador de modas y aprovechó la cuarentena para hacer su primer vestido en tamaño real que le regaló a su amiga. Así, con un notable talento, el pequeño Benjamín no sorprendió a su familia con su creación, pues ellos lo toman como algo normal ya que el chico diseña ropa desde los 3 años. Su mamá Tamara dice que heredó esa pasión por la costura de su abuela paterna, Lucía, quien durante años trabajó en una importante empresa textil. "Su abuela lo cuidaba desde que tenía 2 años y de ahí aprendió. Benja con 3 añitos ya sabía enhebrar una aguja. Cuando cumplió 4 años nos pidió que la temática sea de arte y allí comenzó a coser", comentó su mamá. Es que el souvenir sería una pizarra y un borrador y fue Benjamín quien se encargó de coser los borradores. "Ya desde chiquito era muy prolijo", acotó su abuela Cristina.

Desde que nació, Benja cambió la monotonía de la familia Rodríguez Cárdenas. Hijo único y también único nieto, desde pequeño le gustó jugar con muñecas y su familia jamás lo limitó en nada. El pequeño tiene un montón de Barbies y sus vestidos fueron diseñados y creados por él gracias a una máquina de coser que le regalaron. Pero no sólo hace vestidos, sino que también usa su creatividad para hacerles pelucas y hasta zapatos. En aislamiento se la pasó cosiendo, arreglando su ropa y la de sus padres, Raúl y Tamara, así como también diseñando vestidos para sus muñecas. Pero se cansó, decidió superarse y armar el primer vestido en tamaño real: su vecinita Alma fue la elegida entre sus amigas para su primera creación. "Ella no sabía que le estaba haciendo un vestido, no le tomé medidas ni nada. Lo hice a ojo y le quedó espectacular", afirmó Benja, orgulloso.

El chico, que también brilla en patinaje artístico en Banco Hispano, ya hizo tres cursos a distancia con Roberto Piazza y ahora se encuentra realizando un vestido para otra muñeca con el mejor estilo europeo: "Me encanta María Antonieta y la moda victoriana", dijo, mostrando preferencia por el siglo XVIII. A su mamá le brillan los ojos cuando habla de su pequeño. Dice que les cambió la forma de ver la vida desde que nació. "Siempre fue un niño diferente, con decirte que con 1 año ya había aprendido a hablar de una forma muy clara y con 2 años ya nos pedía que le compráramos muñecas". Sus padres, abuelos y tíos lo apoyaron siempre y nunca lo discriminaron ni limitaron. Es más, hasta le enseñaron cómo defenderse ante el bullying que iba a sufrir por elegir jugar con muñecas y no tanto con una pelota, como la mayoría de los niños de su edad. "Tiene juguetes como todo niño, pelotas, autitos, pero también tiene muñecas, una casa de muñecas y hasta una cocinita, porque también le gusta jugar con ollas. Nunca tuvo limitaciones, toda la familia lo dejó ser. Ha sido un aprendizaje para todos", concluyó la mamá.