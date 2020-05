C on la decisión de revisar los permisos otorgados, el gobierno nacional anunció el reempadronamiento obligatorio para obtener el Certificado Único Habilitante para Circular (CUHC), trámite que sería automático para quienes ya tenían ese permiso, pero no forman parte del grupo de actividades exceptuadas.

En rigor, deberían inscribirse por primera vez quienes circularon hasta ahora con una declaración jurada emitida por sus empleadores. Esto es: miembros de la Cruz Roja, funcionarios diplomáticos, técnicos de las compañías de telecomunicaciones y otros rubros, antes del próximo viernes 29 de mayo.

Con el trámite para obtener el CUHC cancelado, el gobierno habilitó anoche el sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. Para quienes viajen desde la provincia de Buenos Aires a la ciudad, la descarga de la aplicación para teléfonos celulares Cuidar será obligatoria. Desde allí también se pueden cargar los datos a partir de hoy.

Además, desde Jefatura de Gabinete confirmaron que habrá un permiso especial (por 48 horas) para quienes deban realizar un trámite puntual de asistencia a un familiar. De hecho, al ingresar en esa opción pide los datos de la persona a la que uno auxiliaría. No hay, hasta el momento, una opción para turnos médicos. Desde el gobierno indicaron a "Crónica" que estaban trabajando en ese punto.

Para aquellos que ya habían vinculado su permiso para circular con la aplicación, el reempadronamiento sería automático, según se anunció en la noche del sábado. Los demás y quienes deseen pedirlo deberán hacer el trámite desde el sitio web o la app.

Definen los distritos

El nuevo requisito fue confirmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y quedaría publicado hoy en el Boletín Oficial.

Desde su cuenta de Twitter, Cafiero confirmó el plazo hasta el viernes 29, y adelantó que el sábado 30 "todos los permisos anteriores perderán validez".

Una vez más, recomendó descargar la aplicación, ya que "permite que todos y todas realicen un autodiagnóstico para saber si tienen síntomas compatibles con Covid-19". Ante la polémica respecto de su obligatoriedad, señaló que "el trabajo con las jurisdicciones es fundamental, por eso ellas definirán la obligatoriedad del uso de Cuidar".