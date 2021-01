El piloto que murió al caerse una avioneta en cercanías de la ciudad santafesina de Pérez es un ex integrante del grupo Dios Salve a la Reina, la banda tributo a Queen. Francisco Calgaro (42 años), que fue hasta 2019 guitarrista de la banda, murió al precipitarse a tierra la nave ultraliviana que pilotaba. El siniestro se produjo a 200 metros de la llamada "curva de la muerte" sobre la ruta 33 a la altura del kilómetro 782. Según los primeros indicios y testimonios aportados al hecho, por razones que se tratan de establecer la avioneta conducida por la víctima impactó en la zona mencionada ocasionando su fallecimiento de manera instantánea. El propietario de la avioneta, que no era quien la conducía, les dijo a los investigadores que se trataba del músico rosarino y lo propio informaron desde su ex banda. Pablo Corsalini, intendente de Pérez, dijo que "aparentemente esta aeronave liviana a motor se desplomó en el aire por una falla técnica que aún se desconoce. Los vecinos de la zona nos contaban que escucharon una explosión y vieron que caían sobre el campo las partes de la avioneta".