C on el tope a los precios congelados a valores del 6 de marzo por decreto presidencial, el gobierno anunció ayer que no renovará -al menos hasta el 20 de abril- el listado de los productos y valores del programa Precios Cuidados, que incluye más de 300 artículos de consumo masivo.

La Secretaría de Comercio Interior hizo oficial ayer la decisión, remarcando que el decreto de Alberto Fernández se publicó el 20 de marzo y tiene una duración de 30 días, por lo que no tendría sentido negociar y publicar nuevos precios dentro del marco actual. Debido al alcance de esta normativa, los valores de los productos de Precios Cuidados deberán mantenerse hasta tanto concluya el plazo de precios máximos, el cual puede ser renovado.

El programa, de duración anual y bajo revisión trimestral, incluye una lista de 311 productos con el regreso y predominio de primeras marcas y una reducción promedio de precios del 8%.

El congelamiento de precios establecido el 20 de marzo incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas.

La decisión del gobierno impactó con especial fuerza sobre algunas de las empresas que armaron productos especialmente para el programa, como la marca Morixe cuyas ventas dependen casi exclusivamente de Precios Cuidados. Sin actualización desde enero, la firma anticipa problemas financieros.

Otras firmas, más grandes, señalaron que esperaban una decisión en esta dirección por parte del Ejecutivo, y remarcan que por un lado algunas consiguieron incrementar sus ventas como parte de la desesperación social por abastecerse durante la pandemia, mientras otras apuntan que luego de las advertencias del Presidente es "un momento para acompañar" y no pensar en mantener el nivel de rentabilidad.