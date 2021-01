El Presidente descartó una vez más otorgar un indulto a ex funcionarios o dirigentes kirchneristas. "Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos", expresó el Presidente, que cree que los que piden estas medidas son un grupo minoritario.

En un breve contacto publicado por el diario Clarín, Alberto Fernández sostuvo sin embargo que las causas judiciales en las que están condenados o investigados tienen muchas irregularidades, y cargó nuevamente contra la Corte Suprema al afirmar que "ha ido perdiendo calidad y confianza". A pesar de esa crítica, descartó impulsar cambios, como se debatió meses atrás y nuevamente hace un par de semanas. "No tenemos posibilidad de nada de eso. Los números del Congreso no nos ayudan", sostuvo.

El primer mandatario también habría descartado la propuesta del senador Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner, de impulsar una nueva ley de medios.

Obras sociales

"Fue una decisión mía", dijo sobre la marcha atrás con el decreto, anulado 24 horas después, de permitirles a las empresas de medicina prepaga aumentar la cuota un 7% a partir de febrero, decisión que finalmente quedó anulada.

La medida se tomó en medio del pedido de Cristina Kirchner para reformar el sistema sanitario, unificando al sector público con las obras sociales prepagas y las de los gremios.