La obstinación de Donald Trump se convirtió en el blanco de todas las burlas, que aumentaron como consecuencia del odio que despertó durante los cuatro años de su gobierno. Las parodias se sucedieron y la derrota electoral fue una ocasión especial para burlarse.

Una de ellas estuvo a cargo de los comediantes Jim Carrey y Maya Rudolph, quienes se pusieron en la piel de Joe Biden y de Kamala Harris y llamaron "perdedor" al republicano. "Lo logramos. ¿Puedes creerlo? Yo en cierto modo no puedo. Pasó tanto tiempo desde que sucedió algo bueno", expresó el "presidente" Biden durante el sketch, en el que agregó: "No nos quedaremos aquí parados para relamernos, no estamos mostrando nuestras victorias frente a los rostros de los demás. Estamos aceptando esta victoria con humildad".

"Bueno, ¿pero quizá un poco?", sumó Rudolph, mientras interpretaba a la vicepresidenta electa. Fue entonces que Carrey llamó "loser" (perdedor) a Trump.

Otro que volvió a parodiar al magnate fue el actor Alec Baldwin, quien caracterizado como Trump dijo: "Esto no es una despedida. Sólo diré: ‘Nos veremos en la Corte’", en alusión al reclamo judicial que pretende instalar el presidente saliente.