L uego de un largo 2020 marcado por la cuarentena de coronavirus, Christophe Krywonis y Dolores Barreiro compartieron un inesperado viaje a Mendoza donde se mostraron muy cerca. A través de las redes sociales, el chef y la conductora subieron una serie de imágenes que despiertan fuertes rumores de un flamante romance. Ambos participaron junto a un grupo de amigos del evento de un importante banco, pero además compartieron fotos de un paseo muy romántico. "Me llevó el franchis", manifestó Barreiro en la tierna foto con montañas en el paisaje. Mientras que él compartió fotos de un momento al aire libre y en la naturaleza con el grupo de amigos, pero el particular detalle de que la presentadora de televisión está tomada de su brazo.

En otra de las historias, ambos están en un restaurante y se la escucha preguntar: "¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás sufriendo? ¡No sufras! I love you. Je t’aime". A lo que él responde: "Volvió el amor, entonces. Alegría". Sin embargo, están arrobadas todas las personas que los acompañaron en el almuerzo. Además, ella subió una serie de imágenes del atardecer y aparece en el plano Christophe diciendo: "Yo soy muy respetuoso". Y ella, en tono irónico, lo amenaza: "¿Te digo algo? Entonces, no soy más tu novia". Y en la grabación aparece la frase: "No lo amo más. Demasiado francés. Pero es buen actor". Dolores también compartió una foto en la que se los ve caminando, de la mano. ¿Será una cómplice puesta en escena de amigos o habrá nacido el amor?