E l presidente Alberto Fernández prefirió no anunciar ayer si, como todo parece indicar, prolongará el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige hasta el 31 de marzo por la pandemia de coronavirus. "Vamos a ver cómo evoluciona la situación en estos días. La prioridad es cuidar la salud de la gente, más allá de lo problemas económicos que esto nos causa. Pero lo principal es que el pueblo tiene derecho a vivir sano", explicó el jefe de Estado, en una entrevista que mantuvo por la TV Pública con la titular de Radio y Televisión Argentina, la periodista Rosario Lufrano.

"Nuestro principal objetivo es que los sanos no se contagien y que el que se contagió pueda salir adelante sin contagiar a otros", agregó el primer mandatario, quien comentó que previamente al reportaje televisivo había conversado telefónicamente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego confirmó que "entre hoy y mañana salen los DNU de congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, que servirán para sacarle pesion a la gente, y haremos otro tanto para los que tienen créditos hipotecarios y en estos meses les aumento la cuota. Porque queremos sortear entre todos el mal momento, ser responsables y atender a todos".

Tras reiterar que "seguiremos siendo inflexibles con los que no cumplen con la cuarentena" y destacar el trabajo de "médicos, enfermeros, policías, gendarmes y prefectos, entre otros, que día a día ponen la cara ante esta situación de pandemia", Fernández consideró que "la Argentina es un país muy solidario cuando las crisis nos atacan, y sobre todo cuando tienen que ver con algo fortuito como un virus. Esa es la mejor Argentina, que discute cómo hacer algo, pero no qué hacer. Todos estamos de acuerdo en que hay que evitar los contagios y cuidarnos. Me encanta ver eso.. Y esos recitales que varios músicos están haciendo por redes sociales merecen la gratitud de todos, porque ayudan a alimentar el alma con su arte".

Propuesta al G20

Previamente, en horas de la mañana, desde la quinta de Olivos y a través de una inédita cumbre por videoconferencia, el Fernández convocó a los líderes del Grupo de los 20 (G20) a suscribir un "gran pacto de solidaridad global" y crear un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria con el fin de contribuir a enfrentar la pandemia del coronavirus, bajo el principio de que "nadie se salva solo".

"La urgencia que marcan las muertes nos obliga a crear un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria que sirva para enfrentar, mejor equipados de insumos, el contexto que vivimos", planteó Fernández al hablar ante los principales líderes mundiales. Además, celebró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial "adviertan el ocaso del presente" y "reconozcan lo insostenible de las deudas que soportamos los países más postergados".

El jefe de Estado argentino fue parte de una cumbre extraordinaria del G20 -realizada por videoconferencia- convocada por el Rey l Salmán de Arabia Saudita, quien encabeza la ‘troika’ de gobierno, para analizar medidas frente a la pandemia, que tiene a un tercio del planeta en aislamiento y que ya superó el medio millón de casos y provocó más de 24.000 muertes. El objetivo de la cumbre fue analizar los efectos del Covid-19 a nivel global y debatir estrategias coordinadas para hacer frente a la pandemia.