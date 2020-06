El gobierno británico informó que se registraron otras 55 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde que se impuso el confinamiento el pasado 23 de marzo, pero que eleva el total de fallecidos hasta los 40.597. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico, Escocia e Irlanda del Norte no registraron nuevos decesos a causa del virus por segunda jornada consecutiva. La reducción de casos ocurre cuando el Reino Unido, el país europeo con más muertes por la pandemia, continúa su proceso de desescalada y habilitó la reapertura de escuelas de primaria y de algunos comercios de bienes no esenciales. No obstante, también desde ayer entró en vigencia la cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros que ingresen a su territorio. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Sanidad, el número de casos nuevos de Covid-19 fue de 1.205, lo que también supone el dato más bajo desde el inicio del confinamiento.