C on el voto de los 41 senadores presentes y la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio y sus aliados, el Senado aprobó ayer la Ley de Alquileres y un proyecto para modificar la inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas. Juntos por el Cambio y sus aliados decidieron retirarse después de haber votado favorablemente la Ley de Educación a Distancia, en desacuerdo con la inclusión de temas que no estuvieran vinculados con la pandemia de coronavirus.

Al principio de la sesión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que presidió la sesión, ironizó con el senador porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, al preguntarle si su colega mendocina, Pamela Verasay, esta vez se había podido conectar a la videoconferencia.

"Senador Lousteau, ¿está conectada la senadora Verasay? No quiero pelearme con usted por la senadora", le dijo Fernández de Kirchner antes de que comience la sesión al legislador porteño, que respondió con sonrisas ante la ocurrencia de la titular de la Cámara Alta.

Ante la respuesta afirmativa de Lousteau, la vicepresidenta insistió: "¿La tiene conectada?".

La ocurrencia de la presidenta del Senado estuvo vinculada con la situación que se vivió la semana pasada, cuando la legisladora opositora no pudo conectarse al sistema de la videoconferencia y debió votar por teléfono y con una clave prestada.

La concordia y las risas continuaron durante pocos minutos, ya que luego Verasay planteó una cuestión de privilegio para desmentir que hubiera perdido la clave para conectarse.

La nueva Ley de Alquileres modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario.

Puntos principales

-El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

-El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.

-El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

-Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición, quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.

-Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.

-La intermediación sólo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

-En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.).

-Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.

-Respecto de la actualización monetaria/indexación, la nueva ley excluye a los contratos de locación de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928.

-En la fijación del valor de los alquileres sólo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

-Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.

-Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal; entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.

-Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.