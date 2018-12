U na vez más, Diego Maradona desplegó su show como DT de Dorados. Hubo baile en la previa y fiesta luego del partido. Hubo un triunfo valioso para sacar ventaja en el partido de ida. Hubo festejo con Julio César Chávez (ver aparte) y coreografía en el vestuario. Y también hubo un cruce picante con un periodista y con el técnico rival, que le costó la expulsión a Maradona (no podrá estar en el banco el domingo)...

Lo más importante fue que Dorados le ganó 1-0 a San Luis con gol de Edson Rivera en el estadio Banorte, por el partido de ida de la final del torneo Apertura de la segunda división mexicana, y que lo que parecía una utopía cuando el Diez llegó a Sinaloa ahora está a un paso de convertirse en realidad: gritar campeón en la Liga MX. Vale aclarar que el título no entregará el boleto directo a la Primera, ya que el único ascenso se define en mayo del año próximo (si Dorados también se corona en el torneo Clausura su ascenso será directo, si no deberá disputar un partido contra el campeón del campeonato del primer semestre de 2019). Pero más allá de fútbol, también hubo acción en Sinaloa...

Pelea I

Sobre el final, cuando Dorados quería ampliar la ventaja para llegar más confiado a la revancha del domingo, Maradona discutió por un supuesto penal no cobrado al ecuatoriano Vinicio Angulo y allí se desató un cruce picante con el técnico rival, Alfonso Sosa. El DT de San Luis se quejó por los reiterados reclamos de Diego al árbitro y el astro argentino no reculó: se puso cara a cara y arremetió contra su colega. Lo cierto es que el árbitro del partido expulsó a Maradona, quien se fue arengando a su público y que no podrá estar en el banco de suplentes en la revancha del domingo a las 23.30 de Argentina.

Pelea II

En la previa del partido, Diego se cruzó con el periodista León Lacanda . "¿Has callado bocas?", le preguntó el cronista antes de la contundente respuesta: "Sí, la tuya por ejemplo". El astro había dejado su malestar por algunas declaraciones de la prensa. "Me gustaría que se den cuenta de que vinimos a trabajar, que no vinimos de vacaciones. Porque yo los miro a ustedes y creyeron desde primer momento que nosotros veníamos a veranear. Yo no vengo de veraneo, estoy en la final de la liga", afirmó.