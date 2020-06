Una ex novia del alemán, principal sospechado de haber raptado a Madeleine McCann en 2007 contó el calvario que vivió mientras fue pareja de Christian Brueckner, con quien entabló una relación en 2004, cuando ambos vivían en la región portuguesa de Algarve, donde desapareció la chiquita británica.

La británica, cuyo nombre no fue revelado, afirmó que en un principio no creyó que el hombre "pudiera cometer algo tan horrible y desagradable como lastimar a una niña". "Pero ya no estoy segura. Estoy empezando a preguntarme si lo hizo, y si lo hizo, necesita ser realmente castigado por ello", dijo.

A Brueckner lo conoció cuando ella tenía 28 años. Aunque lo definió como "muy encantador y muy divertido", con el correr de los meses las cosas cambiaron y comenzaron las escenas de celos y violencia y las infidelidades. Lo peor ocurrió en el Año Nuevo de 2005, cuando unos amigos de la mujer la abrazaron en el bar donde trabajaba para desearle feliz año, algo que Brueckner, quien estaba borracho, no toleró. "Vino con una rabia loca y me arrastró delante todos. Me agarró por el cuello, me metió al baño de chicas y me golpeó la cabeza contra la pared", recordó. Esa noche se quedó en el bar hasta que una pareja amiga la acompañó hasta su vivienda, donde percibió "algo realmente extraño".

"Es difícil de explicar. Fui al baño y el asiento del inodoro estaba levantado. Siempre lo pongo abajo, es lo que hago, así que fue otra pista. Estaba segura de que alguien estaba allí o había estado allí. Empecé a buscar en los armarios y luego pensé en revisar debajo de la cama", dijo y agregó: "Estaba escondido allí, acostado de espaldas, mirándome. Me congelé. No sabía lo que me iba a hacer".

Cuando salió de su escondite "actuó como si todo fuera normal", se despidió y se fue. "Estaba allí sola, temblando. Creo que él estaba allí esperando para ver si llevaba a alguien a casa conmigo. Hasta hoy todavía me pregunto qué hubiera pasado si hubiera traído a alguien esa noche", reflexionó.

Pese a ese incidente, unas semanas después volvieron a estar en pareja, hasta que el hallazgo de ropa interior de mujer en un bolso generó la ruptura definitiva.