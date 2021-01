A tan sólo algunas galas y sentencias para que el "Cantando 2020" llegue a su fin, se presentaron algunos contratiempos para algunos participantes. Primero se conoció el diagnóstico positivo de coronavirus para La Bomba Tucumana y ahora Rocío Quiroz se ausentará ya que el temporal le rompió parte de su casa que estaba construyendo en Chascomús. La popular cantante compartió la bronca y la angustia junto con sus seguidores. "¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos todos bien. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, una explosión muy grande!", escribió la cantante. Ayer, De Brito contó que su coach, Ana Durañona, la reemplazará hasta que pueda regresar y la producción del programa espera que la figura pueda reincorporarse lo antes posible.