E l 8 de septiembre de 2019 es una jornada que todos los hinchas de Gimnasia, y también sus fanáticos, no olvidarán. Ese día, tras varias reuniones y charlas, Diego Armando Maradona asumió la dirección técnica del Lobo, volviendo a nuestro fútbol luego de lo que fue su paso por Dorados de Sinaloa. Con un plantel sin grandes figuras pero lleno de jugadores con hambre de sacar al elenco platense de lo bajo de la tabla de los promedios, Pelusa aceptó el desafío que, por la pandemia de coronavirus, consiguió: mantener al equipo en la elite nacional. Por eso no sorprendió en lo más mínimo que todos los jugadores que dijeron presente en su último adiós en la Casa Rosada lucieran totalmente acongojados y desconsolados ante la sorpresiva partida de su técnico.

Primero se pudo ver a la comisión directiva de la institución, de traje y con un barbijo azul, encabezada por el presidente Gabriel Pellegrino, el que lo llevó al club. Minutos más tarde apareció el cuerpo técnico, con Sebastián Méndez y Adrián González, sus dos principales ayudantes de campo al frente. Ahí se dio uno de los momentos más emotivos, cuando los mismos fueron saludando a los presentes de manera individual y dándoles el pésame, hasta que el Gallego se topó con Jony Espósito, sobrino y asistente de Diego, para unirse en un abrazo en el que no faltaron las lágrimas y las frases de apoyo.

Tras ellos llegó el turno de los jugadores, siendo los más experimentados los que marcaron los pasos a seguir. Fue así que Fatura Broun, Paolo Goltz, Lucas Barrios, Brahian Aleman, Lucas Licht y Víctor Ayala pasaron, para que luego se sumaran todos sus compañeros. Nadie quería quedarse afuera de despedir a la leyenda y, por sobre todas las cosas, su entrenador.

Una vez consumada la ronda, el aplauso se hizo inminente al unísono, al mismo tiempo que algunos fanáticos que seguían ingresando y saliendo del lugar decidieron entonar la famosa canción "Oh oh oh oh, hay que alentar a Maradó. Hay que alentar hasta la muerte, porque al Diego lo quiero, porque es un sentimiento y lo llevó en el corazón...".

Algunos rompieron con el óvalo para acercarse a tocar, besar o arrodillarse ante los restos de quien fuese su estratega. Y ahí, nuevamente una imagen que de sólo verla se humedecen los ojos: Méndez, casi como la figura de un padre, conteniendo en sus brazos a un joven Marcelo Weigandt abatido, sumamente acongojado y hundido en llanto. Fueron casi 40 minutos los que estuvieron despidiendo a Diego, a Pelusa, a su DT, el que los convenció de un objetivo y al que ahora querrán continuar honrando en cada una de sus presentaciones.