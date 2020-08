El 21 de agosto de 2011, un día antes de su desaparición, la familia celebró el Día del Niño en la casa de la abuela de Candela. Se reunieron, comieron pastas y le sacaron su última foto con vida, en la que aparece posando junto a una gaseosa de una famosa marca.

"Estaba loca por esa bebida, yo le decía que no la tome, pero ella decía que esa botella era el amor de su vida. Nos reímos mucho", contó Carola. Continuó: "La abuela le regaló helados, el padrino le trajo plata para que ella se comprara un pantalón. Le dio 75 pesos y ella me pidió que se lo guardara. Íbamos a ir en la semana a comprarle un jean con esa plata y no pudimos ir. El lunes desayunamos, se iba a encontrar con sus amigas, y pasó esa fatalidad. Pero pasamos un domingo hermoso en familia. Ella era especial para este mundo". Al día siguiente Candela fue secuestrada en la puerta de su casa mientras esperaba a sus amigas.