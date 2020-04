A lberto Fernández quiere centralizar todas las decisiones, pero la misma lógica de la actualidad es la que lo termina desbordando. Y más aún cuando la pelea contra el coronavirus es día a día. En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud y el ministerio liderado por Ginés González García cambiaron de opinión y pasaron a alentar el uso masivo de los barbijos. Pero en su autonomía, las provincias chocan en cuanto a su implementación. La cartera sanitaria analiza una resolución nacional.

En la teleconferencia que Alberto Fernández mantuvo el martes con los gobernadores, un capítulo se dedicó a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Los cuidados innegociables por parte de la cartera sanitaria son dos: lavarse constantemente las manos y mantener la distancia entre las personas. Pero ayer fue Carla Vizzoti quien ahondó en el uso del barbijo.

La secretaria de Acceso a la Salud recordó que el uso de barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia debe reservarse "para las personas que tienen síntomas y para el equipo de salud, que nos va a prestar cuidado en caso de que lo necesitemos". Por eso aconsejó hacer la protección casera, con varias capas de tela, ajustado a la cara, y reutilizable después de lavarlo.

¿Por qué la número dos del ministerio recomendó el barbijo casero o cobertor? Porque varias gobernaciones lo alentaron en los últimos días.

Santa Cruz aconsejó anoche el uso no obligatorio, con excepción de quienes trabajan en seguridad, salud, y las personas que estuvieron en contacto con casos positivos. "Recomendamos el casero para no generar una demanda masiva", le dijeron desde la provincia a "Crónica". Donde sí es obligatorio es en El Calafate, donde se detectaron casos positivos. Tierra del Fuego analiza hacer, desde el próximo lunes, obligatoria su utilidad en la calle. Mendoza es otra de las provincias que aconseja -aunque no de manera obligatoria- utilizar el tapaboca casero, para no desabastecer el barbijo quirúrgico.

Desde Chaco, su gobernador, Jorge Capitanich, anunció distintas medidas ante el avance del Covid-19, una de las cuales señala que "la Organización Mundial de la Salud recomienda usar barbijo para quienes están infectados. Debido a su elevado precio, se promoverá la producción casera".

En Santa Fe, un acuerdo entre el gobierno y una cooperativa del barrio La Tablada (Rosario) hizo que lleguen a la gobernación centenares de barbijos caseros. Córdoba es otra de las provincias que recomienda sin obligación. "Su uso es para personas de grupos de riesgo o personal de la salud y seguridad", dijeron desde la gobernación cordobesa.

Desde la provincia de Entre Ríos le señalaron a este medio que "no es considerado positivo" utilizar barbijo de manera masiva. "El uso es para los afectados por el coronavirus, y para que no contagien a terceros", agregaron.

Catamarca, La Rioja, Misiones, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires, entre otros, recomiendan que en caso de salir a la calle sea con la boca tapada.

Es por eso que desde Balcarce 50 señalaron que Salud analiza el tema para centralizarlo en las próximas horas.