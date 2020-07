El Vaticano publicó un manual para actuar en casos de abusos sexuales por parte de religiosos, en el que pide no desechar las denuncias anónimas de posible pederastia, y aplicar la "no culpabilidad" en lugar de la "inocencia" cuando haya dudas. "A veces, la ‘notitia’ de delito puede llegar de una fuente anónima, o sea de personas no identificadas o no identificables. El anonimato del denunciante no debe llevar a suponer automáticamente que la noticia sea falsa", pidió el Vaticano en el Vademecum dado a conocer ayer.

"Sin embargo, por razones comprensibles, se debe tener la suficiente cautela al tomar en consideración este tipo de noticias", agrega en uno de los tamos del escrito, de casi 160 puntos, con el que compila los procedimientos "ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos".

"Del mismo modo, no es aconsejable descartar a priori la ‘notitia de delicto’ cuando proviene de fuentes cuya credibilidad pudiera parecer dudosa en una primera impresión", agrega el documento elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo vaticano encargado de los juicios canónicos en casos de abusos.