E n la ciudad de San Miguel de Tucumán tuvo lugar una original y graciosa iniciativa, puesta en marcha por un imprentero que no ve a su pareja desde el aislamiento obligatorio. Entonces, en el día que ella cumplía 50 años, decidió empapelar la capital provincial con afiches que retrataban a ambos y manifestaban el amor del hombre, con su particular sentido del humor.

El aislamiento obligatorio los encontró circunstancialmente separados, tras haber pasado más de tres décadas juntos. Por si fuera poco, un accidente de una de sus hijas demoró el regreso de Liliana a su ciudad de origen, estipulado para días antes de establecido el aislamiento obligatorio. En este sentido, Manolo, esposo de la mujer, detalló a Crónica que "viajamos una semana antes a Esperanza, Santa Fe, porque mi hija estudia allá veterinaria, y sufrió una fractura en una pierna cuando estaba por volver a buscar a Lili, quien se quedó cuidando a la nena".

En consecuencia, la extensión de la cuarentena modificó los planes, abruptamente, y profundizó la melancolía, incluso en una fecha especial. El pasado 6 de mayo Liliana cumplió 50 años y Manolo comenzó a planificar su regalo y un saludo por demás especial. En base a su experiencia como imprentero, el hombre confeccionó un afiche con un cómic, en el cual ilustraba a ambos. En la imagen, él piensa: "Hoy cumple 50. ¿Me habrá abandonado? 800 km no son nada, si estás en su corazón. ¿Estaré? Uyyy", y en el otro margen, el retrato de la mujer expresaba que "gracias Dios por estos 800 km de distancia. Gracias Presidente por esta cuarentena, así logro descansar de mi Gordo molesto".

Los carteles fueron colocados en diferentes puntos de la capital tucumana, hasta enfrente de la Casa de Gobierno provincial. A su vez, el enamorado se las ingenió para enviarle a su amada un ramo de flores. Al respecto, el hombre reconoció que "mi mujer estaba chocha, contenta, emocionada porque es una fecha emblemática cumplir 50 años, y pasarla sola es muy complicado". A su vez, aclaró que "la que estaba avergonzada era mi hija, que hasta quiso cambiar el apellido".

Hace más de tres décadas que Manolo y Liliana están juntos, aunque el primero dejó en claro que "todavía no nos casamos porque nos estamos conociendo". En ese tiempo, es la primera vez que uno está tan distante, físicamente hablando, del otro. Pero el padre de familia manifestó, con una humorada, que "el aislamiento me deja tranquilo, estoy juntando firmas para que Alberto (Fernández) extienda la cuarentena". El testimonio da cuenta de una admirable y ejemplar forma de asimilar el encierro, lejos de los afectos, sobre todo de los más entrañables y que se eligen para toda la vida. En referencia a ello, Manolo reconoció que "el humor lima dificultades, y siempre me manejé así en la vida".