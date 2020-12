E l comienzo de la vacunación parecía ser el principio del fin de la pandemia en el Reino Unido. Sin embargo, apenas días después de haber aplicado las primeras 350.000 dosis, la situación atraviesa carriles totalmente opuestos a los esperados. Ayer se inició una cuarentena estricta en Londres y en el sudeste inglés, zonas que fueron puestas en Nivel 4 por decisión del primer ministro, Boris Johnson. Sin embargo, autoridades sanitarias afirmaron que el brote de la nueva cepa del virus está "fuera de control".

La alarma la desató el ministro de Salud británico, Matt Hancock, al hablar sobre la cepa que se propaga con mayor velocidad que la original. "Es una enfermedad mortal y debemos controlarla, lo cual es más difícil con esta nueva variante", advirtió, por lo que aseguró que el gobierno se vio obligado a actuar "rápidamente y con decisión".

Según explicó, los casos se "dispararon" durante los últimos días, por lo que Inglaterra enfrenta "un momento muy difícil de controlar hasta que llegue el desembarco de la vacuna" a nivel general. "Vamos a salir adelante, pero nos esperan meses difíciles", vaticinó.

En ese sentido, señaló que "todo el mundo", en particular "quienes viven en regiones designadas como Nivel 4 deben comportarse como si tuvieran el virus". "Esa es la única forma de poder recuperar el control", sostuvo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la nueva cepa detectada en el Reino Unido es 70% más contagiosa que la primera. Por su parte, Patrick Vallance, principal asesor científico del gobierno británico, aclaró que no hay prueba de que sea más letal ni que altere la respuesta inmunitaria o a las vacunas. No obstante, como "la transmisión es más rápida" hay que "limitar todavía más los contactos y reducir su capacidad de propagación".

Restricciones

La decisión del gobierno británico de establecer el Nivel 4 en algunas zonas inglesas implica el cierre efectivo de las zonas afectadas, incluidas las instalaciones de ocio y servicios no esenciales. Además, sus habitantes deben permanecer en sus domicilios y trabajar desde sus casas. Solamente pueden salir ante situaciones excepcionales. La medida fue establecida por dos semanas, aunque será revisada el 30 de este mes.

Por otra parte, el ministro Hancock criticó a las miles de personas que decidieron salir de las zonas más comprometidas por la nueva cepa horas antes de que se decretara su cierre. "Es absolutamente irresponsable", afirmó y concluyó: "Los responsables médicos dejaron absolutamente claro que la gente debería deshacer las maletas".