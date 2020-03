L a expansión del coronavirus continúa en todo el país. El último informe del Ministerio de Salud de la Nación confirmó nueve casos nuevos de Covid-19, sumando un total de 65 en el territorio nacional (dos de los cuales son fallecimientos). Por eso, el objetivo del gobierno es "minimizar la circulación", en los próximos días, para lo cual presentó una batería de medidas, entre ellas, licencias para empleados públicos y privados con modalidad de trabajo a distancia. Hoy será el turno de la nueva reglamentación para el transporte.

De los nueve casos confirmados (cuatro en la provincia de Buenos Aires, tres en Chaco, y dos en CABA) "ocho corresponden a personas con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que el restante se trata de un profesional de la salud de Chaco que trabaja en un establecimiento donde se atendieron casos confirmados", agregó el reporte diario de la cartera de Salud.

"Los pacientes -según el escrito- se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias". "Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria. El país continúa en fase de contención", agregó el informe de la cartera encabezada por Ginés González García.

En el reporte diario, "las autoridades sanitarias de las provincias se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo".

En esa línea, mediante una conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la secretaria de Gestión y Empleo, Ana Castellani, anunciaron ciertas licencias para empleados públicos y privados con modalidad de trabajo a distancia.

En detalle, el Ejecutivo autorizó "a todos los agentes del sector publico nacional a no concurrir al lugar de trabajo. Podrán trabajar desde sus domicilios en cualquiera de las modalidades de contratación". De la misma reglamentación no están exceptuados los agentes del sector público que presten servicios esenciales según lo determinen las autoridades de cada jurisdicción y que no puedan ser realizados desde sus domicilios.

Asimismo señalaron que se otorgan licencias a todos los agentes del sector publico y privado que tengan hijos menores escolarizados. En este caso, la licencia se otorga a uno de los padres y/o tutores. Embarazadas, mayores de 60 y grupos de riesgo de los sectores publico y privado quedan liberados de concurrir a su lugar de trabajo.

También solicitaron que mayores de 60 que cumplan servicios esenciales deberán concurrir a su lugar de trabajo. "Todo el personal del servicio público y privado de salud se considera servicio esencial. Embarazadas y grupos de riesgo con enfermedades crónicas nunca podrán ser considerados personal esencial", dijeron en conferencia de prensa.

Entre las recomendaciones, el Ejecutivo pidió que "las empresas del sector privado trabajen con la mínima cantidad de empleados. Y que adopten medidas para trabajar a distancia. Se insta a todos los niveles gubernamentales, provinciales y municipales a sumarse a estas medidas".

A través de su cuenta personal de Twitter, Alberto Fernández propuso "que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aislate con tus hijos. Cuidate y cuidalos".

Si bien se espera que en horas del mediodía el ministro Mario Meoni (Transporte) anuncie un paquete de medidas, el jefe del gremio de metrodelegados, Roberto "Beto" Pianelli, llamó a "desalentar el uso del transporte público" a raíz de los riesgos de contraer el coronavirus.

En declaraciones a radio Futurock, el sindicalista observó que "hoy hubo menor cantidad de pasajeros que la semana pasada", producto de las medidas que ya empiezan a instrumentarse para justamente desalentar la utilización de medios de transporte públicos.

Para hoy también se esperan anuncios económicos encabezados por Martín Guzmán (Economía ) y Matías Kulfas (Producción), quienes mantienen teleconferencias con sus pares de los diferentes Estados provinciales.