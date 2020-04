A carició la fama allá por 2007, después de haberse casado con Adelfa Volpe, una mujer 58 años mayor, que después de la soñada luna de miel falleció. Pero la vida mediática se aplacó para Reinaldo Arsenio Wabeke, que ayer fue detenido en la autopista Rosario-Santa Fe cuando trasladaba en su vehículo cinco kilos de cocaína.

Fuentes judiciales confirmaron que el hallazgo fue durante un procedimiento de rutina, desarrollado en horas del mediodía por agentes de Seguridad Vial, a la altura del kilómetro 22. El santafesino, que se desplazaba a bordo de un automóvil CitroÙn Sedán Modelo C3 Picasso, fue detenido para constatar que tuviera autorización para circular, en el marco de las restricciones impuestas para la prevención del Covid-19.

La detención se produjo justamente porque Wabeke y su acompañante, identificado como A.J.C.W., no tenían permiso para romper la cuarentena, además de mostrarse nerviosos por los requerimientos policiales. Mientras inspeccionaban el rodado, uno de los agentes viales notó la presencia de una serie de envoltorios y un bolso de viaje que le resultaron sospechosos.

Con la llegada de los peritos de la Brigada Antinarcóticos, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal de Drogas, se examinó el contenido de los envoltorios que trasladaba el viudo de Adelfa, y se determinó que era clorhidrato de cocaína. Según fuentes judiciales, el cargamento se dirigía a la cárcel de mujeres, en el Complejo Penitenciario Rosario.

El presente de Reinaldo parecía complejo. Ya el 4 de abril del año pasado el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe detalló cómo el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación le declaraba la quiebra. Con problemas de salud, sin trabajo y con muchas deudas por saldar, Reinaldo llegó a confesar que había recibido propuestas de "amigos" para vender estupefacientes. "Les dije que no, nunca me metí en la droga, nunca jamás. Ni tomé alcohol, si no ya estaría muerto por la presión y todo eso", expresó hace nada más que ocho meses a una radio local.

Su fama fue efímera, como su vida matrimonial. Se casó a los 25 años con la mujer de 85, y al mes enviudó. "Sufrí depresiones y tuve varios intentos de suicidio. Fui a sectas y terminé en la iglesia evangélica", declaró un año después de volverse conocido el ahora detenido.

Aunque por sus dotes histriónicas consiguió trabajo en un canal de televisión y en diciembre de 2016 estrenó la obra "Putimonios en acción" en el Auditorium del Shopping Peatonal de Mar del Plata, el estrellato le duró poco y terminó mudándose a un pequeño pueblito santafesino en el que vivía junto a su pareja y cuatro perros.

En otro hito mediático, Wabeke intentó denunciar la usurpación de la casa que heredó de su mujer, ubicada en pleno centro santafesino, en la calle 9 de Julio y Crespo. "Me fui de vacaciones y cuando volví estaba ocupada", se defendió sin éxito en un raid mediático que otra vez no dio los frutos que esperaba.

Justamente en ese viaje llevó las cenizas de Adelfa al Gran Hotel Conde Duque de Madrid, por un pedido que le habría hecho su ex. "Viajé los primeros dos años después de su muerte, ahora ya no tengo plata para viajar", se quejó en una nota el año pasado.

A juzgar por el hallazgo policial, le faltarán plata y tiempo porque, como consecuencia del operativo de ayer, Reinaldo y su acompañante quedaron detenidos por Infracción a la ley de estupefacientes 23.737 y seguirán a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros y del fiscal N° 2, Claudio Kishimoto.