Los portugueses irán hoy a las urnas para elegir presidente con la expectativa de que el actual mandatario conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que no es el jefe del gobierno y tiene una función más protocolar, resulte reelecto y la abstención sea récord mientras el país, otra vez confinado, atraviesa el peor momento desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Las elecciones no fueron aplazadas porque la Constitución establece que no pueden ser suspendidas por ningún motivo, de modo que los ciudadanos gozarán de un permiso especial para votar dentro de la cuarentena general vigente desde hace ocho días, casi tan estricta como la que rigió el año pasado.