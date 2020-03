V ivir sin aire. Más de diez pacientes electrodependientes se encuentran en serio peligro de vida, por del desamparo de una empresa que debe proveerles diferentes mecanismos de asistencia respiratoria. Un grave incumplimiento que se extiende a más de un año en muchos casos, profundizando aún más la angustia y agudizando el estado de salud de cada damnificado, quienes no pueden salir de sus casas para realizar sus tratamientos, por la falta de oxígeno.

En noviembre pasado se emitió la orden de compra de un concentrador, una mochila y un tubo de oxígeno para Beatriz Bronoski. La mujer sufre esclerodermia, enfermedad que daño su sistema pulmonar y en consecuencia las autoridades médicas determinaron que ella requería asistencia mecánica respiratoria. Por lo tanto, mediante su cobertura sanitaria, acudió a la empresa Oxxigeno SA.

El primer mes, la compañía no brindó el servicio, impulsando a Beatriz a llevar adelante una serie de reclamos, que parecieron causar efecto. Recién el 24 de enero último le entregaron el equipamiento. Sin embargo, "la mochila me la cargan una vez por semana, cuando a mí me dura menos de tres horas, y por si fuera poco el concentrador de oxígeno tenía cucarachas. Cuando lo encendí, no paraban de salir. Lo devolví y jamás lo restituyeron".

En el caso de Rosa Solís, su calvario se inició en febrero pasado, ante una interrupción reiterada del concentrador de oxigeno. En este sentido, la paciente, que sufre un enfisema pulmonar, detalló que "hice el reclamo me dijeron que lo iban a solucionar en breve. Hablé con mis doctores, me aconsejaron que haga una nota de queja e hice millones y no tuve respuesta".

A más de un año de semejante abandono por parte de la distribuidora de oxígeno, Rosa reveló que su calidad de vida se deteriora día a día, al expresar que "no puedo salir de mí casa. Camino dos cuadras y me desmayo. Por eso no puedo concurrir a mis tratamientos ni a una consulta médica. Me están arruinando la vida, no tienen idea de lo que es que te falte el aire. Pasar por eso es otra enfermedad, tengo bronca e impotencia". Por su parte, Beatriz consideró que "entre que una está enferma y peleándole a la vida, te agarra una depresión total porque es un abandono. Te dan ganas de tirarte debajo de un tren y no joder más".

Ambas mujeres constituyen dos de los más de quince casos que han sido desamparados por la mencionada compañía, y desde la Asociación de Electrodependientes juraron trasladar los reclamos de los damnificados a las autoridades pertinentes.