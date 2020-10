La ex diputada nacional Elisa Carrió sostuvo ayer que "todos tenemos que ayudar ahora a Alberto Fernández, porque su vicepresidente lo ha vaciado de poder", al mismo tiempo que consideró que el ex presidente Mauricio Macri "ya fue, fue como Marcelo T. de Alvear, ¿qué más quiere?".

En declaraciones televisivas, Carrió sostuvo que "no soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi Presidente, lo votó la ciudadanía. Y hay que fortalecerlo".

Al referirse a su respaldo a la postulación de Daniel Rafecas para procurador general de la Nación, Carrió planteó: "¿Qué le va a decir Cristina ahora al Presidente? ¿Que no quiere a Rafecas? Lo estaría volteando. Rafecas sabe derecho, lo respaldan los fiscales más serios de la Nación y evitamos que ‘Madura’ ponga a un fanático en ese cargo". Añadió que "a Cristina la convencieron de que ella es la Che Guevara y ella se lo cree".

Asimismo, la ex titular de la Coalición Cívica comentó que "me gustaría una presidente mujer porque la Argentina tiene cara de mujer. Debe ser alguien que no proponga la violencia. Pero hoy es Horacio", por Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. En las hipótesis de futuras presidentas mujeres, de las que se autoexcluyó, no mencionó ni descartó a dirigentes como María Eugenia Vidal (quien se encuentra realizando Zoom con intendentes del conurbano) o Patricia Bullrich.