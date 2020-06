E n la ciudad bonaerense de La Plata, Emilce, a sus 82 años, lleva adelante una admirable iniciativa en beneficio de aquellos que menos tienen, en épocas de pandemia. La abuela, que es no vidente, teje bufandas y las intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente destina a merenderos y comedores de la capital provincial.

La vocación y la solidaridad que fue adquiriendo durante sus cincuenta años como docente decidieron a Emilce a desarrollarlas en estos tiempos difíciles, en los cuales muchos de sus vecinos sufren las carencias más extremas, por ejemplo, la falta de un plato de comida. Por lo tanto, también la mujer recurrió a una de sus pasiones, el tejido, para confeccionar bufandas a cambio de mercadería. En este sentido, la ejemplar abuela reconoció que "este año decidí tejer de nuevo por esta circunstancia en la cual hay mucha necesidad".

La octogenaria cuenta con la ayuda de su hijo, Pablo, quien recoge su producción y la reparte en cada casa de quienes entregan una colaboración. Al respecto, en pocos días la propuesta ganó muchos adeptos, lo cual incentiva aún más a Emilce y alimenta su espíritu. "Estoy acostumbrada a ayudar o trabajar para gente necesitada, fui docente de una escuela periférica en Florencio Varela. Además, ¿que iba a hacer, estar acostada o escuchando la radio o el televisor?", dejó en claro la jubilada.

En consecuencia, mientras las donaciones que generan sus bufandas son entregadas a diferentes comedores y merenderos de la ciudad, la abuela, quien es no vidente, reflejó su "satisfacción de hacer algo por alguien, yo puedo hacerlo ahora y por qué dejar pasar la oportunidad para ayudar a quien me necesita y eso me implica sentirme útil".