U na pequeña de apenas 7 meses padece una grave enfermedad genética y precisa uno de los medicamentos más caros del mundo para poder vivir. La pequeña Emma padece una atrofia muscular espinal y su familia requiere la solidaridad de todos para recaudar dos millones de dólares para comprar los remedios.

Emm nació el 28 de abril de 2020 en Resistencia, Chaco, y sus padres, Natali Torterola y Enzo Gamarra, recibieron en septiembre el resultado de un estudio que reveló que su hija padecía una enfermedad genética que le impide moverse y respirar con facilidad. La única esperanza es un medicamento que no se encuentra en el país y por el cual deberán recaudar, antes de que cumpla los dos años, 2.125.000 dólares.

"En principio fuimos a la pediatra para saber si era normal los pocos movimientos de ella y nos dijo que podría ser vaga, después fuimos a una kinesióloga pensando que era falta de estímulo y de ahí nos derivaron a una neuróloga infantil donde se le tomó una muestra que se envió a Estados Unidos. A los 21 días llegaron los resultados y nos informaron que Emmita tenía AME 1", contó el padre de la pequeña al portal Minutouno.com.

Hace poco conocieron un reciente tratamiento que aún no llegó al país. "El Zongensma es otra modalidad y nos da otra esperanza para Emmita, porque actúa sobre el gen que le falta", precisó. Pero debe comenzar lo más pronto posible porque su cuadro puede agravarse, ya que los niños con AME 1 no viven más de dos años. El medicamento no está aprobado por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), por eso debe ser adquirido en Estados Unidos y tiene un valor de 2.125.000 dólares.