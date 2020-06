Decenas de médicos y enfermeros del Hospital Julio C. Perrando, de la ciudad chaqueña de Resistencia, despidieron ayer al jefe de terapia Intensiva de ese centro de salud, Miguel Duré, quien murió tras contagiarse de coronavirus. El médico, de 53 años, falleció tras estar 15 días con asistencia respiratoria luego de haberse contagiado de un paciente accidentado.

El médico correntino Julio Picón, que vive y trabaja en Resistencia, fue compañero de Duré en el Hospital Perrando y se mostró conmocionado por su partida en diálogo con Radio Dos, de la capital de Corrientes. "Estamos a pocos kilómetros de Corrientes y allí la situación es diferente, como también es diferente en Formosa. Evidentemente, o se subestimó la situación o fallaron algunos mecanismos de control", expresó Picón. En este sentido, agregó: "No lo sé porque no estoy en un nivel de conducción, pero evidentemente esto necesitará de una autocrítica de todos. Lo digo no sólo por la muerte de Duré, sino por los 82 muertos. Algo no se hizo para tener esta cantidad de muertes".