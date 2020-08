E l martes pasado se conoció la triste noticia del fallecimiento de los gemelos Mateo y Santino Ruiz en la localidad santacruceña de Las Heras. Fue a partir de la denuncia en redes sociales del padre de los niños.

"Se me fueron mis dos angelitos. La verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos. Es inexplicable todo lo que pasé", relató Miguel Ruiz, el padre de los bebés en el posteo de Facebook. "Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones, vinimos más de cinco veces a la guardia para que por favor la pudieran ver y nadie me hizo caso. Para ellos era una inyección y a la casa mientras ella lloraba de dolor, nadie quiso atenderla, nadie nos quiso ayudar. Porque no quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar, ¿por qué mandarla a la casa más de tres veces sabiendo el estado que ella tenía? Nadie me lo explica, todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital. Tuvo el primer bebé mientras yo gritaba en el hospital que alguien me ayude y nadie me hacía caso", continúa la publicación. El posteo de Miguel se hizo viral y rápidamente las expresiones de indignación no se hicieron esperar. De ahí se generó una marcha por Mateo y Santino en inmediaciones del Hospital Distrital de Las Heras, en la cual hubo pedidos de renuncia al doctor Néstor Hernández, director del nosocomio. La comunidad acompañó, así, el pesar de los padres y familiares que perdieron a sus bebés por "una mala praxis". Caroline y Miguel no asistieron debido a que se encontraban realizando la denuncia en la Fiscalía. La comunidad se acercó con carteles que expresaban: "Las Heras pide justicia", "Renuncien ya". Además, la marcha fue acompañada con bombos, aplausos y el grito de ¡justicia! Luego de la concentración en el nosocomio local, los manifestantes se dirigieron al Juzgado. "Quiero justicia, soy mamá y abuela. Entre los médicos se tapan todo, estoy muy dolida", dijo una vecina. En tanto otra expresó: "Conozco a los padres, pedimos al director que dé la cara. Esto no puede quedar así".