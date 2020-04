C ientos de personas, con barbijos y máscaras, formaron fila ayer, respetando el distanciamiento social, para realizarse los tests serológicos rápidos del Estudio de Vigilancia Covid-19 en el Centro de Transbordo de Constitución, donde personal de seguridad coordinó el operativo.

Cercas de las 9.30 la fila dentro de la terminal porteña ya tenía varias decenas de personas que aguardaban su turno en la zona de boletería y preembarque de larga distancia, a la espera de los 400 tests previstos para la jornada.

Al pasar la puerta, cada persona recibía alcohol en gel para las manos, un instructivo sobre el nuevo coronavirus y consejos de prevención y mientras aguardaban su turno para el test en un sector destinado a la espera con sillas separadas entre sí, se les tomaba la fiebre con un termómetro láser.

Una vez en el box, se les tomaba la muestra con una gota de sangre que se coloca sobre un reactivo, se les entregaba un código de muestreo y de ahí pasaban a una de las seis mesas en las que los orientadores les realizaban una encuesta a modo de tener parámetros para el muestreo, donde luego se les entregaba el resultado.

El testeo "es anónimo", por lo que las preguntas "apuntan a la edad, si estuvo o no de viaje, lugar de residencia y si es hombre o mujer", señaló uno de los orientadores que prefirió no dar su identidad.

Cerca de las 10.30, una persona del operativo informó a quienes estaban en la fila, algunos sentados en sillas prestadas por los locales de la estación, que la demora para realizar el testeo llegaba a las dos horas.

Según la información del ministerio, estos tests rápidos forman parte de un estudio epidemiológico y no son pruebas de diagnóstico, ya que no "detectan anticuerpos" sino que indican si la persona "tuvo contacto con el virus o no".

Cerca de las 14, el ministro de Salud, Ginés González García, y su colega de Seguridad, Sabina Frederic, se acercaron al Centro de Transbordo para monitorear el desarrollo del operativo.

"Este es el comienzo de una nueva fase en la que estamos haciendo un nuevo vínculo con la pandemia y felizmente está todo saliendo muy bien y ordenado. No tenemos por ahora casos positivos, lo que significa que hay poca circulación del virus", dijo González García a la prensa en el lugar.

Las autoridades sanitarias indicaron que para la investigación epidemiológica se utilizarán parte de los 170.000 tests rápidos adquiridos por el Ministerio de Salud de la Nación, los cuales cuentan con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

En el estudio participan los ministerios nacionales de Salud, Seguridad, Transporte, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para realizar los tests se seleccionarán "puntos centinelas de testeo" en terminales de transporte público (tren/ómnibus/subte), en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y en distintos momentos, y las evaluaciones se repetirán en los mismos sitios centinela cada 14-21 días, según las fases de salida del aislamiento.

