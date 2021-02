L a feria judicial llega a su fin y nuevamente la expectativa está puesta sobre el devenir de las causas judiciales de la corrupción, especialmente en el año político.

El 2021 además tendrá la elección dentro de la Corte Suprema, que deberá definir si Carlos Rosenkrantz sigue siendo su presidente o si es reemplazado por alguno de sus pares. Hace meses que el actual número uno perdió la capacidad de liderar el máximo tribunal, y suele votar en soledad. Pese a eso, Rosenkrantz impulsó -en soledad pero con el poder de ser quien definía- la aceptación del per saltum para evitar el traslado de jueces que designó por decreto el macrismo.

De un lado

El denominado juicio por "La ruta del dinero K", que compromete a Lázaro Báez y a sus cuatro hijos por la megainvestigación de lavado de dinero que tiene alcances políticos hasta la vicepresidenta Cristina Kirchner, llega a su fin.

Sobre Báez pesa un pedido de condena de hasta 12 años de prisión por varios hechos de lavado de dinero, pero la repercusión política va más allá del caso, ya que también se reanudará el otro debate oral por fraude en la obra pública en el que son juzgados él, Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros ex funcionarios kirchneristas.

En el juicio por "La ruta del dinero K" ya hubo alegatos de los acusadores y restan los de algunas defensas, para luego escuchar el veredicto y saber si Báez vuelve a prisión, luego de que el año pasado obtuviera la domiciliaria tras cuatro años preso con preventiva.

A un ritmo más lento avanza el proceso por fraude en la obra pública, el único que tiene en curso Cristina Kirchner, ya que no tienen fecha de inicio los otros que la tienen como imputada: el de perjuicio al Estado por venta de dólar futuro; el que la acusa de "jefa" de una asociación ilícita en el caso "cuadernos"; los de lavado de dinero por Hotesur y Los Sauces, y el de encubrimiento del atentado a la AMIA por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

En el arranque de la actividad también se aguarda con expectativa lo que sucederá con el ex vicepresidente Amado Boudou, que se encuentra con prisión domiciliaria pero se debe resolver si vuelve a la cárcel para cumplir con la condena del caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión.

Del otro

En cuanto a las causas contra el macrismo, se reanuda el trámite por "espionaje ilegal" que tiene en la mira al ex presidente Mauricio Macri y a varios de sus ex funcionarios, como los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Otros expedientes con cierto grado de avance son el de defraudación por la quita de una gran porción de la deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado nacional, y el que cuestiona la denominada "mesa judicial" que armaba los casos contra funcionarios del kirchnerismo.