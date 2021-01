C on distintas modalidades a lo largo y ancho del país, empieza hoy la medida de fuerza del campo, que tendrá impacto principalmente en la comercialización de granos. Cabe recordar que Coninagro no adhiere a la medida. "Es momento de escucharnos y dialogar", señaló un escrito.

Ayer, mediante un comunicado, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) señaló que "venimos trabajando hace muchos años en los consensos de nuestras entidades pero también supimos respetar las diferencias que pudieran surgir en la toma de decisiones para manifestar el descontento hacia medidas desfavorables para el sector agropecuario".

Es por eso que CRA, FAA y la SRA ratifican el cese de comercialización de todos los granos desde las primeras horas de hoy hasta la medianoche del miércoles.

El pasado jueves, el Ministerio de Agricultura recibió al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para garantizarle que el abastecimiento de la demanda interna del maíz está asegurada con el fin de que levante el cepo a las exportaciones de maíz. Según las fuentes privadas, hay entre 8 a 10 millones de toneladas de maíz disponible entre enero y febrero, versus los 4,27 millones de toneladas que había informado la cartera agropecuaria.

"Apelamos a la responsabilidad y solidaridad de los productores para que la medida sea un llamado de atención, que se conozca el malestar que existe en el campo producto de una suma de decisiones del gobierno que se vienen acumulando desde el año pasado y que deterioran el potencial productivo del campo", dijeron desde la CEEA.

"El objetivo del cese comercial no es perjudicar a nadie, ni puede ocasionar desabastecimiento de granos o aumento en los precios. Queremos que se visualice el cierre de exportaciones del maíz y las otras decisiones desfavorables", señalaron desde el campo.