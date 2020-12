El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, adelantó que es probable que la vacuna contra el Covid-19 sea incorporada al calendario obligatorio del año 2022.

Cabe recordar que a principios de noviembre el propio titular de la cartera sanitaria aclaró que no se iba a "vacunar a nadie por la fuerza" luego de que su secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se manifestara en el sentido contrario y anticipara que la vacuna contra el nuevo coronavirus sería obligatoria una vez aprobada. González García, en cambio, apeló a "instar a convencer a la población de que se tiene que inmunizar".

En declaraciones al portal Infobae, el funcionario aseguró que "el gobierno ha tratado después de tantos meses de pandemia de no alimentar el espectáculo de la confrontación". Posteriormente, puntualizó que "las vacunas, en realidad, son obligatorias si están incluidas en el calendario nacional, y esta vacuna, como es la primera, nunca se usó y va a tener una autorización transitoria y de emergencia. Por ello, en lo inmediato no va a ir al calendario de vacunación, con lo cual no será obligatoria".

González García consideró además que "la prioridad hoy es saber cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a transitar este período de la pandemia, que es distinto, con otro optimismo, y esa es la razón por la que no se va a obligar a nadie, además de las razones científicas, por supuesto". Sin embargo, adelantó que "en el año 2022, si esto continúa, muy probablemente la vacuna pueda incorporarse obligatoriamente", aunque aclaró que esa posibilidad "tendrá que ver con los resultados que tuvo".