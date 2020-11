T eniendo en cuenta que la serie frente a Athletico Paranaense por la Copa Libertadores quedó abierta, Marcelo Gallardo cuidará a varios de sus titulares pensando en la revancha del martes, y por eso hoy pondrá mayoría de suplentes para visitar a Central, desde las 21.30. Así y todo, el objetivo de River en el plano local es sellar cuanto antes la clasificación a la zona Campeonato, y por eso irá en busca de los tres puntos al Gigante de Arroyito.

El 1-1 que se trajo el Millonario de su visita a Curitiba por los octavos de final de la Libertadores lo dejó bien parado de cara al desquite con Paranaense, aunque tampoco puede confiarse demasiado. Si bien juega de local -en Avellaneda- y un empate sin goles lo beneficia, el propio Gallardo sabe que no puede regalar nada en estas instancias claves de copa. Es por eso que el estratega millonario decidió darles descanso a algunos de los futbolistas que vienen haciendo un gran desgaste como Franco Armani, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Matías Suárez para tenerlos frescos para recibir el martes al elenco brasileño. No obstante, el Muñeco tampoco quiere descuidar la renombrada Copa Diego Armando Maradona, y por eso presentará un once competitivo en Rosario. En el arco volverá a estar Enrique Bologna, de gran actuación ante Banfield, y en la zaga posiblemente juegue desde el arranque el paraguayo Robert Rojas. La mitad de cancha contará con la experiencia y jerarquía de Leonardo Ponzio, y en ataque será titular Lucas Pratto. Así, el Millonario irá en busca del triunfo que le garantice la clasificación a la Zona Campeonato para pelear por el título. Vale recordar que ante Central River no podrá contar con el colombiano Jorge Carrascal, quien vio la roja ante el Taladro y debe cumplir con una fecha de suspensión.

Obligado a ganar

El conjunto dirigido por el Kily González, por su parte, se presentará con la misma formación que llega de vencer el pasado lunes a Godoy Cruz, en Mendoza. Para alimentar su ilusión de clasificación, al Canalla no le queda otra que ganar en su casa, pues un empate ya no le permitirá depender de sí mismo.