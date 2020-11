E l gobierno nacional anunció ayer un aumento jubilatorio para diciembre del 5% para todas las categorías de jubilados y pensionados, con lo cual el año culminará con un incremento del 35,5% y el haber mínimo se elevará a 19.035 pesos. Así lo comunicaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, quien aseguró que "con el aumento anunciado más el medio aguinaldo la gran mayoría de los jubilados y pensionados van a estar cobrando unos 28.500 pesos" en diciembre próximo.

"El aumento es para todos los jubilados y pensionados, además de todos los chicos que cobran asignaciones: 7.100.000 jubilados y pensionados, y 8,8 millones de chicos", precisó Raverta en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En tanto, Cafiero refirió que "con el 35,5 % total del aumento de enero 2020 a enero 2021, el 75% de los jubilados le ganaran a la inflación 2020, estimada en menos de 33 puntos. Así estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde 2018 y 2019 del 19% con la fórmula del gobierno anterior, pensemos que solo en 2019 hubo 54% de inflación".

"Un compromiso"

Horas antes del anuncio, el presidente Alberto Fernández había adelantado que habría un aumento en las jubilaciones y en las pensiones en diciembre, por tratarse de "un compromiso" que asumió desde un principio, mientras que también defendió la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. "Somos conscientes de lo que tenemos que hacer y además no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación", destacó el Presidente en diálogo con A24. En este sentido, resaltó que, cuando mira lo que pasó en el año, "las jubilaciones mínimas de hasta 25.000 pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación".

Por otro lado, Alberto se refirió a la nueva formula de movilidad jubilatoria que enviará desde el Ejecutivo para que sea debatida en el Congreso y apuntó contra el gobierno anterior, al afirmar "la ley del macrismo" que están dejando de lado "les hizo perder en términos reales un 19% de sus haberes" a los jubilados.

Sobre esta misma línea, el mandatario consideró que "en la Argentina hubo una ley que funcionó durante años", en referencia a la formula anterior que implementó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que perduró entre 2008 y 2017, hasta que fue derogada, pero que ahora Alberto busca poner de nuevo en vigencia. Al respecto, agregó que no coincide con quienes dicen que esta nueva fórmula es "un ajuste sobre los jubilados", porque "en verdad se basa en dos puntos, que son la variación de los salarios y la recaudación, que es importante, porque, si no se recauda, no se puede pagar".

Alberto subrayó sobre este tema que desde el gobierno creen que la recaudación "estará por arriba de la inflación, como fue en septiembre y octubre, que estuvo por encima de la inflación en cinco puntos". El cambio de fórmula incluye entre sus principales diferencias con la impulsada durante el macrismo que dejará de regirse por la variable de la inflación para tomar en cambio como medida la suba de los haberes y la recaudación impositiva, mientras que la periodicidad de los aumentos pasará de ser trimestral a semestral.