En los cementerios porteños de Chacarita y Flores se están cavando tumbas y destinando sectores específicos para fallecidos por Covid-19 en áreas donde antes no se realizaban entierros. Al mismo tiempo, se están ocupando nichos donde no se abona el mantenimiento o tumbas abandonadas para colocar fallecidos que no respondan a la enfermedad.

Este protocolo fue dispuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que además estableció el cierre del acceso a visitantes, la suspensión de cortejos y responsos y la limitación a que una sola persona pueda acompañar el momento de la inhumación, sin ceremonia previa. Por estos días, el coche llega al cementerio y va directamente a cremación o inhumación, donde los familiares deben usar barbijo y guantes, y el personal del cementerio, una vestimenta higiénica.

Los cadáveres de los fallecidos por Covid-19 se depositan en tierra con ataúd y bolsa, mientras que en los nichos se agrega un aislamiento metálico. En caso de la cremación, se lleva a cabo con ataúd y bolsa, sin retirar el cuerpo.