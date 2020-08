Mucho tiempo antes de ser Pablo a la Mazmorra, Vega conoció en la cárcel al ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón, quien asesinó a su ex pareja Alicia Muñiz arrojándola desde un balcón. También coincidió con Carlos Eduardo Robledo Puch, a quien consideró "un renegado", y con el odontólogo Ricardo Barreda, quien en la Unidad Penal 9 colaboró para sacarle una muela mientras se desempeñaba en el área de sanidad. "Hablé mucho con él. Era muy respetuoso. Pero uno no es asesino hasta que mata por primera vez", dijo.

Sin embargo, el momento más relevante que le tocó vivir dentro de una prisión fue a principios de los ‘90, cuando comenzaron los motines para reclamar por la lentitud de los procesos y la falta de aplicación del Pacto de San José de Costa Rica. "Nos hicimos escuchar. Marcó un antes y un después", resaltó.

Lejos de aquellas épocas, Vega hoy conserva en su cuerpo decenas de tatuajes que le quedarán para siempre. Las marcas de un pasado imborrable que, con voluntad propia, consiguió modificar el rumbo.