La serie es seguida y comentada por las redes sociales, incluso se realizaron stickers con los "personajes" que se pasan por los chats de WhatsApp. Pero no se trata de una serie de ficción y parece que no hubiese una víctima. María Marta García Belsunce era una mujer real que fue asesinada y a 18 años no hay condenados por el crimen. En muchos casos se la deshumaniza cuando el documental se lo ve como una serie policial, como si fuera un partido de fútbol, hay gente de un lado y del otro, se convierte a los entrevistados en estereotipos a través de ciertos rasgos de su personalidad. No lo hace la serie pero sí los comentarios sobre ella, el fanatismo irracional sobre una u otra postura, el creer tener la verdad por haber visto la serie o mirado las noticias. Y nadie habla de la víctima. De María Marta, que peleó con los asesinos por sobrevivir. Una mujer que estaba comprometida con la sociedad, con ayudar al otro. Era vicepresidenta de Missing Children y tesorera de las Damas del Pilar. Todos hablan de ella como una mujer fuerte y luchadora. Tenía 52 años cuando la mataron. Tenía familia, amigos, sueños y seguramente, como todos, momentos de angustia. Fue asesinada en su propia casa. Es la víctima y aún la pregunta es la misma: ¿Quién mató a María Marta?