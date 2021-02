Como se reitera cada domingo, los casos notificados por el Ministerio de Salud registraron un descenso. Según la cartera sanitaria, en las últimas 24 horas se notificaron 3.658 contagios (1.980.347 positivos en el país, de los cuales 1.778.965 son pacientes recuperados).

En relación con las muertes, 61 personas fallecieron en las últimas horas (36 hombres, 24 mujeres y una persona registrada sin sexo).

"Fueron realizados 24.721 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.508.214 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 143.426 muestras por millón de habitantes", según la cartera.

Actualmente 3.550 personas se encuentran internadas en terapia intensiva. El porcentaje ocupación total de camas UTI adulto es de 54,8% en todo el país y 59,8% en la zona del AMBA.

Recalde, positivo

El senador nacional por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde dio positivo de coronavirus este domingo. Según aseguró, se encuentra en buen estado de salud y, "por el momento", sólo presenta síntomas leves.

"Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo", indicó Recalde en su cuenta de Twitter. Luego de aclarar que se encuentra "bien de salud", con "síntomas leves", recordó la importancia de seguir "cuidándonos" porque "la pandemia no terminó".