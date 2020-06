S e hizo pasar por un mensajero que iba a entregar una compra por Internet, y junto con dos cómplices asaltó a una mujer y su hija en una casa de la localidad bonaerense de Banfield. Se robaron alrededor de 20.000 pesos, alhajas y celulares. Lograron escapar a pesar de que fueron corridos por vecinos. Según lo que quedó registrado en videos de cámaras de seguridad de la cuadra, todo se inició cuando un delincuente llegó en moto y con casco, tocó el timbre y anunció que iba a entregar una compra que habían hecho en un sitio de ventas online. La dueña de la casa abrió y en ese momento el delincuente entró a la casa y dejó la puerta entreabierta para que dos cómplices que vestían ropas deportivas y gorra con visera, y que miraban todo desde la esquina, pudieran entrar a la vivienda. "Vinieron como una empresa de correo con mi nombre y apellido. Golpearon la puerta y como nosotros compramos por medio de Mercado Libre, empujaron la puerta, entraron y la ataron a mi hija", contó Claudio, el esposo y padre de las víctimas, quien al momento del hecho no estaba presente. Agregó que los ladrones habían preparado un paquete "muy similar" a los que vienen de parte de esa empresa de ventas por Internet que incluso tenía "una etiqueta" con su nombre y apellido. "Estuvieron unos minutos y nos robaron alhajas, celulares y otras cosas", señaló Claudio, quien además dijo que "lastimaron" tanto a su esposa como a su hija y que ambas quedaron con un "trauma". Un vecino que pasaba en camioneta por la cuadra observó los movimientos sospechosos cuando los ladrones entraron y alertó a otros de la cuadra, por lo que mientras unos llamaban a la policía, otros se pusieron a vigilar en la puerta de la casa. El video muestra que los ladrones salieron de la casa y se encontraron con Javier, un vecino bombero, que había ido armado con un palo. Javier estaba almorzando cuando su hermana le avisó que "se metieron a lo de Claudio". "Golpeé la puerta, miré a través de la cerradura y había tres muchachos que no eran de la casa", relató el testigo. Cuando los ladrones salieron a la vereda, el bombero los intimidó, los increpó y comenzó a correrlos. El asaltante de la moto logró montarse y escapar en el vehículo y los otros dos iniciaron la huida a pie, perseguidos por el vecino del palo. Javier corrió una cuadra, donde se encontró con un amigo al que le comentó lo que sucedía y se subió a su camioneta para perseguir a uno de los ladrones. "El ladrón forcejeó, logró zafarse y escapó y cuando llegó la policía se le dio la descripción, pero no pudieron localizarlo", contó Rodrigo, uno de los vecinos de la cuadra. Los investigadores saben que esta banda actuó con cierta inteligencia previa, ya que el falso mensajero preparó un paquete y dio el nombre del padre de familia cuando dijo que iba a entregar una compra realizada por Internet. "Aprovechan que por la cuarentena se incrementaron las ventas por Internet y la gente espera este tipo de servicio, para hacerse pasar por mensajeros y de esa manera entrar a robar", explicó un jefe policial.