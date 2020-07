A lberto Fernández volvió a pisar Casa Rosada. Lo hizo para presentar el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, el cual se enviará a Congreso en las primeras horas de hoy. El principal objetivo es mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico. Con la ausencia de la oposición, el Presidente insistió en "desarrollar los procesos con celeridad y eficiencia".

Escoltado por Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), Marcelo Losardo (Justicia y Derechos Humanos) y los once juristas que integrarán el Consejo de Asesores (Enrique Bacigalupo lo hizo de manera virtual), Alberto Fernández finalmente presentó el proyecto de reforma judicial. "Es hora de poner en el escenario del debate la cuestión judicial para que podamos lograr tener un mejor estado de derecho", resumió el Presidente.

Fernández afirmó que el proyecto busca crear 23 nuevos tribunales para mejorar el sistema de administración de justicia. Según señalaron desde Casa Rosada, el consejo asesor se publicará en el Boletín Oficial de hoy.

La iniciativa propone "organizar y mejor la justicia federal" y que "el poder decisorio no se concentre en pocos magistrados", porque eso fue lo que llevó a que ese fuero "se politizara", los procesos "no se desarrollaran con eficacia" y se "manipularan los tiempos en función del clima político imperante".

El jefe de Estado destacó la necesidad de una reforma judicial para que "nunca más" exista "una política que judicializa los disensos" y aseguró que sin un sistema de justicia "independiente del poder político, no hay república y democracia".

Asimismo, expresó que el proyecto propone, entre otras cuestiones, un "fortalecimiento de la justicia federal" con la creación de juzgados en las provincias y una "especialización por materia".

Al explicar los alcances de la propuesta, advirtió que será "causa grave de mal desempeño" de sus funciones, más allá de las sanciones administrativas o penales que reciban, que los magistrados no cumplan con las reglas que dispone el proyecto de Reforma Judicial, entre las que se cuentan que todas las personas reciban trato igualitario y que eviten valerse del cargo para defender intereses privados.

En otra parte de su exposición, el Presidente dijo que durante el Gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "quedó en un manto de sospecha" por intervenir en causas judiciales" y "el principio de inocencia en juicio se vulneró". "Para comenzar a corregir los desvíos que cierto proceder judicial evidenciaba, dispuse la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados, no hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales", dijo en su discurso.

"Lo que estamos proponiendo es consolidar una justicia independiente", destacó, y dijo que se busca "que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia".

El proyecto, precisó, "también propone el fortalecimiento de la justicia en el interior del país".