E l jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, confirmó ayer que el gobierno extenderá el Ingreso Familiar de Emergencia al mes de mayo. En declaraciones a Radio Con Vos reconoció algunas demoras y adelantó la medida que se tomará esta mañana, tras una reunión el gabinete económico: "El que se está pagando aún, se pagó durante el mes de abril, fue el IFE que sacamos al inicio del aislamiento, y como esto es dinámico y vemos que se prolongó durante abril, la idea es abonar en mayo el de abril", dijo.

"Cuando se empezó a prolongar (la cuarentena), vimos que teníamos que tener una medida concreta y como esto es dinámico, ahora convocamos a una reunión para darle continuidad y abonarlo en mayo", agregó en las declaraciones radiales.

De esta manera, el gobierno pagará en mayo otro bono de 10.000 pesos por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto ante los efectos económicos provocados por la pandemia de coronavirus. Si bien el Ejecutivo había previsto entregar el dinero a cerca de 3 millones de personas, finalmente la ayuda fue para más de 7,6 millones de argentinos, y podrían ampliarlo debido a que se permitió la reinscripción de quienes fueron rechazados.

Sin más cambios

En ese encuentro del gabinete económico, previsto para las 10 de la mañana en Casa Rosada, estará la nueva titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, quien fue designada por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Alejandro Vanoli, informó el ministro coordinador en declaraciones a Radio Con Vos.

Consultado sobre si hay planeados nuevos cambios de funcionarios, Cafiero expresó: "No, vamos a seguir trabajando fuertemente, con el compromiso y prioridades que va marcando el Presidente; no existe ese análisis de que haga falta algún otro cambio en algún otro sector; se viene trabajando bien, se exige mucho y todos los ministerios están trabajando a destajo".

Cacerolazos y presos

Respecto de la polémica por la prisión domiciliaria a presos, Cafiero remarcó: "No intervenimos en causas judiciales, el Poder Ejecutivo no detiene, no mete preso ni libera a nadie. Este Poder Ejecutivo no hace indultos, confiamos en la responsabilidad del Poder Judicial y que tomen las acciones que consideren", dijo, y advirtió que "si estas acciones son ilegitimas, deberán cumplirse los mecanismos de sanciones".

En esa línea, el ministro coordinador insistió: "Los jueces tienen que ser muy responsables con las decisiones que toman y, si se equivocan, tienen que responder por eso". El funcionario sostuvo que en el gobierno tampoco ven "con buenos ojos las libertades o prisiones domiciliarias que se estaban dando" y resaltó que "el Poder Judicial tomó nota del disgusto que había y empezó a dictar normativas para regular lo que aparentemente había sido tratado con ligereza".

Sobre los cacerolazos de la semana última -que se repitieron anoche sin intensidad- contra las prisiones domiciliarias, sostuvo que "las protestas de la gente siempre ayudan" y "no hay que tenerle miedo a eso", al subrayar: "Cualquier espacio democrático como el nuestro está dispuesto a escuchar los reclamos".