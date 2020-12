C arolina "Pampita" Ardohain volvió a quedar envuelta en fuertes rumores de embarazo. Recordemos que el año pasado las versiones también circularon más de una vez, pero la modelo las negó categóricamente. En "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito enfatizó: "No quiero contar la información que yo tengo de muy buena fuente", y luego desde el magazine optaron por comunicarse con la conductora para así despejar todas las dudas. "Vi lo que puso Ángel hoy y ya desde hace un tiempo está diciendo cosas, que estoy embarazada y eso", comenzó diciendo a través de un mensaje de audio enviado a la panelista Andrea Taboada. Y luego agregó una particular respuesta: "La verdad es que, como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros". Frente al retruque de Pampita, Taboada lanzó contundente: "Me dicen que está casi de tres meses, que para Navidad se cumplirían esos tres meses", detalló Taboada. A lo que el conductor agregó: "Ella tampoco dice que no. En el ‘Bailando’ decía todo el tiempo que no, acá es cauta. Se la nota contenta y, sobre el final del audio, dice ‘ya lo contaremos en su momento’".

Recordemos que a días de cumplirse un año del romántico casamiento que sorprendió a la farándula, la conductora respondió sobre las versiones en torno a ella. Pampita es mamá junto a Benjamín Vicuña de Bautista, Beltrán y Benicio mientras que Roberto García Moritán es papá de Santiago y Delfina, fruto de su matrimonio con Milagros Brito. Pese a que la familia ensamblada marcha sobre ruedas, la conductora aseguró que este no es el momento indicado para volver a ser padres, aunque no lo descartó. Y concluyó: "Esto depende del destino. Yo creo mucho en Dios y lo que tenga que ser será".