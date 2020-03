E s una de las rockeras más sensuales del país; por eso fue convocada a participar de "Sex", la obra teatral de José María Muscari en donde las experiencias sexuales son las protagonistas. Militta Bora dialogó con DiarioShow.com y se atrevió a contestar el "Repo hot", sin pelos en la lengua.

-¿Cuándo fue tu primera vez?

-Fue de muy chica, de adolescente, muy precoz. Tengo un buen recuerdo. La edad no la voy a decir, me parece muy íntimo.

-¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

-Creo que no, se puede decir que cumplí todas. Las fantasías que me quedan son como cosas más prohibidas que no haría, que justamente como son prohibidas, no las haría.

-¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-El más raro fue en un baño de un tren en Europa, en España. Estaba cruzando de Madrid a Barcelona y fue ahí.

-¿Hiciste un trío? Y si no, ¿te gustaría?

-No hice y puede ser, me gustaría pero con dos hombres. Con dos mujeres no me interesa, no me atrae.

-¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

-Disfraces sí, juguetes no.

-¿El tamaño importa?

-No importa, porque depende de la concepción del sexo que tengas. Para mí es muy importante la conexión entre esas dos personas, por ende el tamaño no importa pero soy una mina bastante grande de huesos y estructura y prefiero a veces que no sea muy chica pero por una cuestión de contextura física. Pero me he enamorado y tenía muy buen sexo... Tampoco me gusta que sea muy grande. Que sea normal pero que haya conexión, eso es determinante.

-¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-Un año.

-¿Cuál fue tu récord sexual?

-Puede ser cuando estás en pareja, todos los días tenés sexo. Dos o tres veces todos los días.

-¿Qué es lo que más te excita de otra persona?

-Me parece que es algo único e inexplicable, es como una conexión transpersonal que trasciende las definiciones. Lo físico es importante pero no es algo determinante. Es algo abstracto y profundo que tiene que ver con la mística.