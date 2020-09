E ste viernes 11 de septiembre Nahir Galarza, la mujer más joven en recibir una pena de prisión perpetua, cumple 22 años en el que será su tercer cumpleaños en cautiverio. En este onomástico, sólo podrá recibir de sus padres una torta, pero para festejar en el salón de la Unidad Penal N° 6 de Mujeres de Paraná junto a otras cinco presas que deberá elegir e informar con anterioridad a las autoridades penitenciarias. Ante la típica pregunta sobre cuáles serán los tres deseos que pedirá al soplar las velitas, en esta oportunidad incluyó: "Volver pronto a ver a mi hermano menor Aaron y a mis padres, conocer personalmente a mi nueva abogada la Dra. Raquel Hermida Leyenda y que se haga justicia en mi demanda contra el psicólogo mediático Gabriel Cartañá". En los dos primeros casos, tanto su familia como la nueva incorporación a su defensa no pueden verla por el aislamiento impuesto en todas las cárceles del país. Y con respecto al panelista de "Bendita TV" y "Ojos que no ven", trascendió que le inició las correspondientes demandas civiles y penales así como la denuncia ante el Tribunal de Ética de Psicólogos de Buenos Aires. Según la joven condenada, Cartañá se ofreció en forma insistente a realizarle una pericia, para lo cual él realizaría tres viajes a verla en su celda de la Cárcel de la Minoridad y las Mujeres de Gualeguaychú y a realizarle una batería de doce tests. Según manifiesta la defensa y así consta en los registros de visitas, "Cartañá sólo le realizó dos entrevistas, envió una pericia básica e incompleta y jamás le pidió permiso a Nahir para revelar su intimidad incumpliendo con el secreto profesional y las obligaciones como perito utilizando la tragedia de una mujer encarcelada para su propio beneficio económico y paseándose por todos los programas de televisión en los cuales lo presentaban como "el psicólogo de Nahir", entidad que según entiende Nahir dista mucho de la realidad para alguien que se ofreció a entrevistarla y sólo la vio dos veces en cortas entrevistas de menos de una hora cada una. Por último trascendió que los doctores José Ostolaza y Raquel Hermida Leyenda, junto a un prestigioso equipo interdisciplinario, tienen preparadas las pericias para confrontar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demostrar "no sólo la violencia institucional padecida por Nahir de parte de la Justicia de Entre Ríos sino probar que el juicio a la joven se realizó sin perspectiva de Género e incumpliendo con los convenios internacionales firmados por la Argentina en materia de violencia de género y protección de la mujer" (Belem Do Pará, 1994).