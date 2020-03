S erá la caja de Pandora o una de zapatos?. Peritos informáticos lograron ayer descargar 4.1 gigabytes de información del iPad de Natacha Jaitt, la modelo que murió hace un año en la localidad bonaerense de Benavídez, en los laboratorios de Gendarmería Nacional y con la ayuda de una empresa de software especializada. La apertura del iPad de Jaitt era la última medida que quedaba pendiente en una causa en la que la querella pidió que se investigue como un posible homicidio, pero que para los fiscales, lo más probable es que tenga destino de archivo. Estos creen que la noche de su muerte la tablet nunca salió de la mochila de la modelo.

Si bien en febrero se hicieron dos intentos con expertos de la Policía Judicial de la Procuración General bonaerense que habían fracasado, esta vez los fiscales de la causa lograron que se extraiga "parte de la información contenida en el dispositivo", según aclararon los investigadores. Fuentes judiciales precisaron que se trata de "4.1 gigabytes comprimidos", mientras que el abogado querellante Alejandro Cipolla, quien representa a la hija de Jaitt en la causa, dijo que son "casi 20.000 fotos y 370 videos". Ambos informantes aclararon que aún no se pudo ver nada del material que quedó almacenado en DVDs encriptados que serán analizados a partir de la semana que viene por la fiscalía. "Hay mucha información. Fotos, videos y ubicaciones de mapas, ahora hay que analizarla", dijo uno de los voceros. "Estoy contento. Hicieron una apertura parcial y encontraron 20.000 imágenes y 370 videos. Tienen que seguir buscando más información en la memoria. Los fiscales nos decían que hasta que no se abriera la tablet, la causa no podía avanzar. Los testigos que estuvieron con ella esa noche gozaron de que no se les adjudicara ningún delito, porque la primera medida que tenían los fiscales era abrir la tablet y tardaron un año en hacerlo", informó Ulises Jaitt, hermano de la modelo. Además, recordó el largo camino que debieron recorrer para acceder al contenido del iPad: "Primero, la Policía de la Ciudad nos dijo que no podían desbloquearla cuando murió Natacha. Después nos dijeron que había que mandarla a Brasil y salía 25.000 dólares, pero que no había fondos. Era toda una mentira y nos tenían pedaleando la causa", concluyó Ulises.