El precario barrio José Luis Cabezas, que se reparte entre los municipios de Ensenada y Berisso, podría seguir el camino de la Villa Azul de Quilmes, donde las autoridades acordaron el cierre total de la zona para contener el contagio del coronavirus.

Así lo confirmó la secretaria de Salud de Ensenada, Mariana Esteves, a partir de la confirmación de ocho casos y la certeza de que los hisopados realizados darán positivo. Hay otros 35 sospechosos con síntomas, y siguen el relevamiento de cada sector del lugar. Cinco de los casos están ubicados en la parte del barrio que está en Ensenada. De ese total, tres están hospitalizados y dos, aislados en sus casas. Tres pertenecen a la misma familia. El caso restante está en el sector ubicado en el municipio de Berisso y se encuentra internado. En el barrio viven 350 familias que están integradas por un total de 1.200 personas. La secretaria de Salud reconoció que la cuarentena no se cumplió en forma estricta en el barrio. "Están en la calle, charlan muy cerca, muchos no usan tapaboca. Es difícil la situación", agregó. Luego contó que hace pocos días acudieron a un domicilio a prohibir un festejo de cumpleaños gracias a la denuncia de un vecino. "La gente no sé si está cansada del aislamiento o si ha perdido el miedo", afirmó.

En esa línea, consideró que el aumento de casos quizás les "haga tomar conciencia" de la necesidad de cumplir con el distanciamiento social.