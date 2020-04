N uevamente juntos, aunque obligados por las circunstancias. Ricardo García y Adriana Aguirre comparten departamento en Mar del Plata. Han finalizado sus temporadas teatrales con La Tota Santillán y Thorry, respectivamente, y se encuentran varados en la costa, cumpliendo con la cuarentena.

En charla con "Crónica", el inefable Ricardo García comentó que "convivimos en el mismo espacio que nos pertenece, pero te aclaro que estamos ubicados en diferentes dormitorios. Yo también soy dueño del departamento, por lo tanto, ¿qué necesidad tenía de trasladarme a un hotel?", se atajó, antes de que surja pregunta alguna.

"Compartimos alguna charla, muy leve, durante el día, y cumplimos rigurosamente con este aislamiento social. Entre nosotros no sucede nada, como dije antes; solamente se da lo mínimo e indispensable entre una ex pareja. Somos como primitos", detalla.

García manifestó que su ex "se mantiene ahora bastante bien de salud, la acompaño cuando es necesario al médico y como yo soy hipertenso, soy meticuloso con los cuidados: me alimento sin sal, continúo con la medicación y me tomo la presión cada tres días. Este tema del coronavirus, realmente, me tiene muy preocupado, aunque trato de no enloquecerme". Dijo más adelante que "la comida para mí ha sido un inconveniente ya que no sé hacer ni un plato de tallarines a la manteca. En consecuencia, no me quedó otra alternativa que pedir comida preparada".

En cuanto al tema del divorcio, Ricardo puntualizó que "tanto Adriana como yo lo veremos cuando podamos regresar a Buenos Aires. Allí se encuentran nuestros abogados y haremos lo que marca la ley; cada uno tendrá lo que le corresponde; sin batallas ni herida alguna. Hemos cursado 26 años de matrimonio y ese buen vínculo debe mantenerse. Somos adultos, nos manejamos con responsabilidad, y en esa dirección vamos".

Ricardo García tenía previsto realizar una serie de presentaciones en el formato unipersonal, en gira, por el interior del país, agenda que se vio modificada por la situación sanitaria. Ahora solamente piensa en cuidarse y cumplir con todas las normas previstas. Por ahora, comparte con Adriana las mismas paredes del departamento que ambos tienen en Mardel. ¿La pandemia los volverá unir? Solamente el tiempo dirá.