Esta noche, en el Hipódromo de San Isidro, se llevará a cabo la entrega de las Distinciones Pellegrini 2019. Debido a la pandemia se concreta varios meses después de lo habitual, y además se hará en forma virtual. Comenzará a las 19.30 y podrá ser vista en directo por el canal de YouTube y la página de Facebook del hipódromo. Se irán anunciando los ganadores de las ternas y, a su término, el presidente del Jockey Club anunciará el Pellegrini del Año, de su exclusiva elección.

Las ternas

Mejor 2 años hembra: Chic Nistel, Joy Epífora, Ondina Dubai. Mejor 2 años macho: Ivar, Perro Callejero, Storm Dynámico. Mejor 3 años macho: Imperador, Miriñaque, Roman Joy. Mejor Yegua Adulta: Bamb Harlan, La Renoleta, Seas Alabada. Mejor Caballo Adulto: Glorious Moment, Pure Nelson, Solo Un Momento. Mejor Velocista: Art Show, Elogiado, Springdom. Jockey Aprendiz del Año: Sergio Barrionuevo, Alexis Castro, Lucas Noriega, Leonardo Tello. Mejor Millero: El Consorte, Miriñaque, Pinbal Wizard, Top One Scape.

Mejor Fondista: Glorious Moment, Miriñaque, Solo Un Momento. Madre del Año: Calling You, Langostura, May Be Now. Padrillo del Año: Fortify, Orpen, Roman Ruler. Entrenador del Año: Enrique Martín Ferro, Jorge Mayansky Neer, María Cristina Muñoz. Jockey del Año: Pablo Gustavo Falero, Francisco Leandro Goncálves, Eduardo Ortega Pavón. Caballeriza del Año: Firmamento, Parque Patricios, RDI,

Criador del Año: Haras El Paraíso, Haras Firmamento, Haras La Biznaga. Abuelo Materno del Año: Bernstein, Intérprete, Southern Halo.

Yegua del Año: Joy Canela, La Renoleta. Seas Alabada. Caballo del Año: Ivar, Miriñaque, Seas Alabada.