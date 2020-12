Un caso de abuso sexual, amenazas y maltrato a dos hermanas conmueve a Santiago del Estero, especialmente porque quien lo dio a conocer fue una de las víctimas.

Una de ellas, que es una niña, contó que su madre, de 33 años, había "cambiado" a su hermana, de 14 años, por "un cajón de pollo y verduras". La piba reveló todo mientras merendaba con su abuela. La mujer le preguntó por qué su hermana "se había fugado del hogar", a lo que le respondió que no había sido así. "Mi mami la cambió a su amigo por un cajón de pollo y verduras", le contestó.

La niña, además, aseguró a su abuela que la madre la obligaba a mantener relaciones sexuales con su novio, un obrero de la construcción con quien convive. "Me dice que si no hago lo que ella me ordena me va a golpear", agregó, mientras le mostraba las marcas que tenía en el cuerpo a raíz de las constantes agresiones físicas que sufre.

De inmediato, la abuela de las víctimas denunció el hecho en la Oficina del Menor y la Familia de la ciudad de Las Termas, donde se abrió una investigación. La Justicia ordenó que las víctimas sean examinadas por médicos forenses y que reciban asistencia psicológica.

La niña que reveló la trama de abusos y violencia vive con su mamá y su padrastro en la localidad de El Manantial, en el departamento Río Hondo. En tanto, su hermana fue obligada a convivir con un hombre, de 34 años, en la localidad de Chañar Pozo de Arriba, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Las Termas.