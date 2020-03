C on la suspensión de las clases y la restricción de las actividades sociales, quedarse en el hogar es la mejor opción para protegerse del coronavirus. Sin embargo, el encierro y el aburrimiento pueden provocar en las familias con niños una situación difícil de sobrellevar. ¿Qué hacer con los chicos durante la cuarentena?

"Cuando uno está tanto tiempo con ellos es porque generalmente está de vacaciones y puede salir. Pero ahora los adultos tenemos que tener una gran paciencia para poder transmitirles que el lugar más seguro es permanecer casa. Que en el hogar hay un montón de juegos posibles, que vamos a acompañarlos y vamos a jugar juntos por momentos. Y que en otros los vamos a involucrar en las tareas cotidianas, como la limpieza de sus juguetes", señaló en diálogo con Crónica la Licenciada María Zysman, psicopedagoga.

"Es necesario explicarles lo que ocurre. Por una parte hay que enseñarles muchas cosas que se refieren a los hábitos de higiene, como por ejemplo cuándo lavarse las manos, cómo manejarnos en casa. Por otra parte, si tienen una vida en un jardín y está suspendida entonces deben entender por qué no salimos", dijo la experta, quien aconseja limitarles el acceso a la información permanente. "Es muy abrumador para ellos", reconoció.

Si bien la oportunidad de estar en familia se da en un contexto negativo producto de la pandemia, Zysman recomienda aprovechar la situación para compartir y hacer actividades que estaban relegadas.

"En casa hay una enorme cantidad de cosas que podemos hacer. Volver a los juegos de mesa, a las manualidades, a pintar. Por ejemplo, se pueden correr los muebles para que haya más espacios, hacer juegos en el piso con cintas, búsquedas del tesoro y una infinidad de ideas. En cambio en los adolescentes está la gran dificultad de que no quieren estar dentro. Ellos prefieren conectarse a videollamadas, juegos online o lo que fuera con sus amigos en vez de jugar a las cartas con los padres. Y está bien, necesitan estar conectados con su entorno", continuó y destacó que "hay que mantener el contacto con los abuelos a través del teléfono. Uno está aislado físicamente pero puede estar muy conectado desde lo emocional".

En ese marco, se expresó sobre la importancia de llevar adelante una rutina: "Hay que tener un horario para hacer las tareas, otra para comer, para bañarse. Que haya un espacio de juego donde se despliegue creatividad. Las rutinas son rígidas pero al mismo tiempo flexibles. Eso quiere decir que nos levantemos, nos preparemos, que nos cambiemos la ropa, que no estemos todo el día encerrados en pijama porque eso crea un clima como de vacaciones. Hay que ventilar los ambientes y tener algo que hacer", finalizó.

Para Liliana Analia Volando, licenciada en psicopedagogía, "los chicos deben tener su espacio de intimidad para poder jugar tranquilos con los materiales que tengan. No hace falta salir corriendo a comprarles juguetes o juegos de mesa ni tampoco estarles todo el día encima".

"En lo lúdico ellos son creativos. Solo con facilitarles materiales como lápices, marcadores, pinceles, hojas, cajitas, corchos, pueden construir objetos e inventar juguetes". Asimismo, afirmó: "Los papás se tienen que tranquilizar. Hoy no dar un beso o no abrazarse no significa no quererse, sino que todo lo contrario, es para cuidarse".

"Los niños tienen que seguir respondiendo a la demanda escolar. Los mayores somos corresponsables de visibilizar la presencialidad de la escuela. No estamos de vacaciones, por lo que se tiene que armar en la familia una rutina, donde un rato se disponga el trabajo con la tarea escolar", precisó la profesional, quien aseguró que "muchos docentes envían a sus alumnos tareas por Internet".